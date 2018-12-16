Şenol Güneş’ten Josa Sosa’ya tepki! Kendisini yere bırakınca…

Ümit GENÇ / Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Trabzonspor’da Jose Sosa’nın sakatlığı teknik ekibi sıkıntıya soktu.

Mücadelenin 62.dakikasında hücuma çıkarken sol ayağını yere ters basan Sosa, sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin sahadaki müdahalesinin ardından sedye ile kenara gelen Sosa, ayağına soğutucu sıkıldıktan sonra tekrar sahaya girdi.

Bir süre kendini deneyen ve 3-4 kez ayağının üzerinde seken Arjantinli kendini iyi hissetmeyince tekrar yere yığıldı. Bu sırada Beşiktaşlı taraftarlar ve Şenoş Güneş yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da yıldız futbolcunun oyunda kalması için ısrar etti ancak durumu kötüleşen Sosa yerini Batuhan’a bıraktı.

Beşiktaş Trabzonspor maçında Vodafone Park`ta duygusal anlar Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta iki hafta önce hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan unutulmadı. İlgili Haberi Oku