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Şenol Güneş’ten Josa Sosa’ya tepki! Kendisini yere bırakınca…
Trabzonspor

Şenol Güneş’ten Josa Sosa’ya tepki! Kendisini yere bırakınca…

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra tekrar sahaya girerek kendisini yere bırakan Jose Sosa'ya tepki gösterdi

16 Aralık 2018 20:33

Ümit GENÇ / Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Beşiktaş’a konuk olan Trabzonspor’da Jose Sosa’nın sakatlığı teknik ekibi sıkıntıya soktu.

Mücadelenin 62.dakikasında hücuma çıkarken sol ayağını yere ters basan Sosa, sakatlık geçirdi. Sağlık ekibinin sahadaki müdahalesinin ardından sedye ile kenara gelen Sosa, ayağına soğutucu sıkıldıktan sonra tekrar sahaya girdi.

Bir süre kendini deneyen ve 3-4 kez ayağının üzerinde seken Arjantinli kendini iyi hissetmeyince tekrar yere yığıldı. Bu sırada Beşiktaşlı taraftarlar ve Şenoş Güneş yıldız oyuncuya tepki gösterdi.

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman da yıldız futbolcunun oyunda kalması için ısrar etti ancak durumu kötüleşen Sosa yerini Batuhan’a bıraktı.

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Son güncelleme 21:00 | 16 Aralık 2018
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