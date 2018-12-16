Ronaldo’dan olay hareket! Tepki yağıyor…

SKOR DIŞ HABERLER/ İtalya Serie A’da dün oynanan Torino derbisinin galibi Cristiano Ronaldo’nun 70. dakikadan attığı golle 3 puanı alan Juventus oldu.

Portekizli futbolcunun attığı penaltı golünden sonra rakip kaleci Ichazo'nun üzerine koşarak göğsüyle vurması maçın önüne geçti. Yaptığı olay hareket sonrası ortam gerilirken takım arkadaşları ile birlikte sevinmeye devam eden Ronaldo büyük tepki çekti.

Penaltıyı neredeyse kurtarmak üzere olan Salvador Ichazo, Ronaldo'nun kendisine yaptığı hareket sonrası çok sinirlendi ve ortalık karıştı. Takım arkadaşları ve Juventus'un tecrübeli stoperi Chiellini, Torino kalecisi Ichazo'yu sakinleştirirken Ronaldo, sarı kart kartla cezalandırıldı.

İtalya’da ‘çirkin’ olarak değerlendirilen hareket, birçok spor yazarı tarafından sert bir dille eleştirildi.

Milan’ın eski oyuncusu Balotelli de Ronaldo’nun bu hareketini eleştiren isimler arasındaydı. Sosyal medya hesabından pozisyonu paylaşan İtalyan oyuncu, ‘Bu hareketi ben yapsaydım oyundan atılırdım’ ifadelerini kullandı.

Juventus bu galibiyetle puanını 46’ya yükseltti ve ligde liderliğini sürdürdü.