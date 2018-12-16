Rıdvan Dilmen: Büyük lokma ye, büyük konuşma!

Spor Toto Süper Lig’in 16.haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray’ın 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’de yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdi. Dilmen, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için, ”Büyük lokma ye büyük konuşma. Ali Bey bunu öğrendi. Zaten o lafını yememek için bu haftalara kadar geldin” açıklamasını yaptı.

”ZATEN TRANSFER YAPACAĞIM DİYOR”

Başakşehir, 8 puan fark korundu diyor. Galatasaray, zaten ben devre arasında transfer yapacağım diyor. İki takım beraberlikten mutsuz değildir.

”FENERBAHÇE HALA UMUTSUZ DEĞİL”

Fenerbahçe taraftarı hala umutsuz değil. Bir çıkış yakalarız diye bekliyorlar. Herkes puan kaybediyor. Gençlerbirliği’ni çıkar, bir alt ligdeki duruma benziyor.

”GALATASARAY PUAN ALDI”

Galatasaray’da sakat ve cezalı futbolcular vardı. Serdar Aziz, 3 maç sonra oynadı mesela. Hoca, son dakikalarda forvetsiz oyuna döndü. Böyle baktığınızda Galatasaray puan aldı.

”ONYEKURU’NUN POZİSYONU SONRASI…”

Başakşehir, Onyekuru’nun pozisyonu sonrasında ‘Aman…’ dedi ve saldırmayı bıraktı. Beraberlik iyidir bana dedi.

”8 PUAN FARKINI GÖRÜYORSUNUZ”

İki takımın oyununa baktığınız zaman aradaki 8 puan farkı görebiliyorsunuz zaten.

”VAR, DEVRİM YARATTI”

VAR, futbolda devrim yarattı. 1. Lig’de verilen penaltı sayısı 35. VAR yok. Süper Lig’de verilen penaltı sayısı 62. Kaldı ki bir alt lig, daha çok temaslı. Gündüz kalk penaltı, akşam yat penaltı.

”VAR HAKEMİ OLSAM PENALTI VERİRDİM”

Bu pozisyonun penaltısı budur. Ararsan bulursun. Ayağının çarptığını görürsün. Ben de VAR hakemi olsam penaltı verirdim.

”BEN ÇOK AĞLARDIM AMA…”

Ben çok ağlayıp zırlıyordum bu konuda ama VAR’ın futbola katkısı çok büyük.

”TERİM, ÖNDE ‘BASIN’ DEDİ”

Terim, öndekileri ‘basın’ diye uyarmış. İlk yarıda işe yaradı ama top sizdeyse daha az yorulursunuz. 53’ten sonra Galatasaray yorulunca Başakşehir üstünlüğü ele aldı. Taktik faullerle rakibi durdurdu.

”FEGHOULI 3 MEVKİİDE OYNADI”

Feghouli 3 tane mevkiide oynadı. Sağ açık, orta saha, forvet oynadı. Son bölümü 4-6-0 oynadılar.

”GALATASARAY SPOR KULÜBÜ…1905!”

Başakşehir’in yedekleri Volkan Babacan, Attamah, Adebayor, Elia, Arda, Soner, Kerim Frei, Uğur Uçar, Gökhan İnler. Galatasaray’ı sayıyorum. Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Yunus, Celil, Muğdat. Galatasaray Spor Kulübü… 1905! Bu Başakşehir takımı baya bir takım ha!

”ELEŞTİRİ YAPMAK ZORUNDAYIM”

Fatih Terim, plan olarak sadece forvet değil çok sayıda pozisyon aradıklarının mesajını verdi. Çok ciddi puan kayıpları yaptınız. Biraz eleştiri yapmak zorundayım.

”FATİH HOCA SEZON BAŞINDAN BERİ…”

Fatih hoca, sezon başından beri Maicon, Feghouli, Fernando için söylediği sözler o oyuncuları üzdü. Fernando nasıl sakatlandı demesi gibi sözler. Her ne kadar takımı seviyorum desen de bu sözler seni üzer. Fenerbahçe’de Ali Bey, Rize maçında taraftarların yanına gitti, evet oyuncular hak etmiyor dedi. Bu sözler futbolcuları etkiler.

”AVCI BÖYLE RAKİP BULAMAZ”

Abdullah Avcı, sen bir daha böyle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bulamazsın. Eğer böyle devam edersen lige 2-3 sene damganı vurabilirsin.

”MAZOTU BULAMAZSAN GEMİ STOP EDER”

Ankaragücü Başkanı, gemi mazot ile alınır? Siz mazotu dolduruyor musunuz? Gemileri iteklemek zordur. Siz o mazotu vermezseniz gemi stop eder. Stop etti Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Mazotu olan kim? Başakşehir…

”SORUNU HEP PARAYDI”

Pepe’nin asıl sorunu parasaldı. Pepe, bir Gökhan Gönül değil, bir Necip Uysal değil. Kulüpler de profesyonel olacak.

”1+1 SÖZLEŞME YAP, DEVAM ET”

Beşiktaş olarak sen, Babel’e taraftarla kavga ettin hadi git diyemezsin. Sakatlığını atlat, 1+1 yıllık sözleşme yapalım sana dersin.

”BÜYÜK LOKMA YE, BÜYÜK KONUŞMA”

Büyük lokma ye büyük konuşma. Ali Bey bunu öğrendi. Zaten o lafını yememek için bu haftalara kadar geldin. Ben de hayatımda muhakkak birilerini üzmüşümdür. Bugün bile geçmişte yaptığım hataları düşününce keşkelerim vardır. Ali Bey, 10 yıl sonra bile bugünleri düşünerek keşke diyecektir. Keşke o lafları söylemeseydim diyecektir.

”HOCA GOL YEMİŞ”

Hoca, Gomis’i satarken 1 yollarım, 2 alırım demiş. Onun sözünü almış ama oradan gol yemiş.

”PSG, BARÇA GELMİYOR TÜRKİYE’YE”

Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 puan ile 3. sırada bitiren sadece Galatasaray’dır. Araştırmadım ama öyledir. İki Porto, bir Lokomotiv maçını iyi oynadılar ama diğer maçları çok kötü oynadılar. Beşiktaş’ın grubunu görünce rahat çıkar dedim, çıkamadılar. PSG, Barcelona kaç yıldır gelmiyor Türkiye’ye?