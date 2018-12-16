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Pepe’den büyük jest! İspanyollar duyurdu…
Beşiktaş

Pepe’den büyük jest! İspanyollar duyurdu…

Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Pepe, siyah beyazlı takımdan ayrılmadan hemen önce Nevzat Demir Tesisleri'nde bazı personellerin maaşını ödemiş.

16 Aralık 2018 14:20

Beşiktaş’ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve alacaklarına karşılık serbest bırakılıp sözleşmesi fesh edilen Pepe’nin yaptığı jesti İspanyollar açıkladı.

Siyah beyazlıların ekonomik sebepler nedeniyle Pepe ile yollarını ayırdığını duyuran MARCA gazetesi yıldız oyuncunun Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapan yemekhane şefi ve saha sorumlularının aralık ayı maaşını ödediğini yazdı.

Uzun süreli sakatlık problemleriyle gündeme gelen Pepe, 2018-19 sezonuna süper başlangıç yapmış, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde 5 gole imza atmıştı.

15 Aralık 2018 Beşiktaş`ta Pepe ile yollar ayrıldı! Son dakika... Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Pepe'nin tesislerde takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:20 | 16 Aralık 2018
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