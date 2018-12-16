Pepe’den büyük jest! İspanyollar duyurdu…

Beşiktaş’ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giymeyen ve alacaklarına karşılık serbest bırakılıp sözleşmesi fesh edilen Pepe’nin yaptığı jesti İspanyollar açıkladı.
Siyah beyazlıların ekonomik sebepler nedeniyle Pepe ile yollarını ayırdığını duyuran MARCA gazetesi yıldız oyuncunun Nevzat Demir Tesisleri’nde görev yapan yemekhane şefi ve saha sorumlularının aralık ayı maaşını ödediğini yazdı.
Uzun süreli sakatlık problemleriyle gündeme gelen Pepe, 2018-19 sezonuna süper başlangıç yapmış, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde 5 gole imza atmıştı.