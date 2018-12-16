Mustafa Pektemek: İnşallah tekrar ‘Pektemek, gol demek’ dedirteceğim

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş, 90+6’da konuğu Trabzonspor karşısında bir puanı elde ederken son dakika golünün sahibi Mustafa Pektemek, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mustafa Pektemek, “İnşallah tekrar ‘Pektemek, gol demek’ dedirtirim. Sahaya çıktığımda tek amacım gol atmak değil. Mücadele ediyorum, emek veriyorum. Ara sıra nasip oluyor, inşallah daha çok gol atarım. Ne kadar gol atarsak, öz güvenimiz de o kadar yerine geliyor. Çalışmaya devam” dedi.

Deneyimli golcü, “2-0 geriye düştük, 2-0’dan sonra maçı 2-2’ye getirmemiz, bizim için teselli. Kendi sahamızda puan kaybı yaşadığımız için üzgünüz. İlk yarıdaki son maçı kazanıp, 2. yarıda da iyi oynayıp ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz” diye konuştu. Şenol Güneş: `Yıldırım Demirören ile görüştüm ama...` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçından sonra yaptığı basın toplantısında Pepe dışında bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını dile getirdi. Güneş ayrıca TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğünü ancak milli takım dışında bir konuyla ilgili olduğunu belirtti İlgili Haberi Oku