MAÇ SONUCU | Southampton 3-2 Arsenal | Premier Lig 17. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 17. hafta mücadelesinde Southampton sahasında Arsenal’i konuk ederken ev sahibi ekip sürpriz bir skorla 3-2 galip geldi.

Ligde bu maça kadar tek galibiyeti bulunan ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Southampton, Danny Ings’in 20. ve 44. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 üstün tamamlarken Arsenal’in tek golü 28. dakikada Henrikh Mkhitaryan’dan geldi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Arsenal, 53. dakikada yine Ermeni yıldızı Mkhitaryan’ın attığı golle skoru 2-2’ye getirdi. Karşılıklı birçok net pozisyonun yaşandığı maçta perdeyi Southampton kapattı.

Karşılaşmanın 85. dakikasında sahneye çıkan Charlie Austin, Southampton’ı 3-2’lik üstünlüğe taşıyan isim oldu ve Southampton ligde 12 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Bu sonucun ardından Southampton 12 puana yükselirken zirve takibinde önemli bir yara alan Arsenal ise 34 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta sahasında Burnley’i ağırlarken Southampton deplasmanda Huddersfield Town ile mücadele edecek.