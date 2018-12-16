MAÇ SONUCU | Liverpool 3-1 Manchester United | Premier Lig 17. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 17. hafta mücadelesinde sahasında Manchester United’ı konuk eden Liverpool, Arnavut asıllı yıldızı Xherdan Shaqiri’nin oyuna sonradan girip yıldızlaştığı maçı 3-1 kazandı ve liderlik koltuğunu korudu.

Karşılaşmanın 24. dakikasında Fabinho’nun pasında savunmanın arkasına iyi koşan Sadio Mane, Liverpool’u 1-0 öne geçiren golü atarken 33. dakikada Jesse Lingard sahneye çıktı ve Manchester United adına skoru 1-1’e getirdi.

İlk yarısı beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında oyuna giren Xherdan Shaqiri, üç dakika sonra bulduğu golle Liverpool’u yeniden 2-1’lik üstünlüğe taşıdı.

Arnavut asıllı İsviçreli yıldız 80. dakikada kaleci David de Gea’yı ikinci kez mağlup etti ve skoru 3-1’e getirirken kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool evinde 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonuçla namağlup lider Liverpool puanını 45 yaparken Manchester United ise 26 puanla 6. sırada kaldı.

Liverpool ligde bir sonraki maçında Wolverhampton’a konuk olurken Manchester United deplasmanda Cardiff City ile karşılaşacak.

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