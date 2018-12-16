MAÇ ÖZETİ: Liverpool Manchester United özet izle! Shaqiri Liverpool’u kurtardı

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Liverpool Anfield’da Manchester United’ı 3-1 mağlup etti ve yengilsizlik serisini sürdürdü hem de liderlik koltuğunu başardı. Karşılaşmanın 24. dakikasında Sadio Mane’nin golüyle Liverpool 1-0 öne geçti. Manchester United bu gole 33. dakikada Jesse Lingard’ın golüyle karşılık verdi. Liverpool’da ikinci yarısında sahneye Xherdan Shaqiri çıkarak 73 ve 80’de Manchester United ağlarına 2 gol gönderdi ve skoru 3-1’e getirmeyi başardı. İşte, Liverpool Manchester United özeti…

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED ÖZET İZLE

PREMİER LİG’DE DİĞER MAÇ SONUÇLARI

15 Aralık 2018 Cumartesi 15:30 Man. City 3 – 1 Everton

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:00 Tottenham Hotspur 1 – 0 Burnley

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:00 Huddersfield Town 0 – 1 Newcastle Utd.

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:00 Crystal Palace 1 – 0 Leicester City

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:00 Watford 3 – 2 Cardiff

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:00 Wolverhampton 2 – 0 Bournemouth

16 Aralık 2018 Pazar 16:30 Brighton & Hove Albion 1 – 2 Chelsea

16 Aralık 2018 Pazar 16:30 Southampton 3 – 2 Arsenal