MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Trabzonspor özet! Derbide 4 gol var, kazanan yok!

Süper Lig 16. haftasında Beşiktaş Trabzonspor maçı nefesleri kesti. Maçın başlama vuruşundan itibaren heyecanın hiç eksilmediği maçta her iki takım da atak futboluyla göz doldurdu. Maçta gol perdesi ise açıldı, ilk yarının son dakikalarında 45+1’de sağ kanattan Sosa’nın ortaladığı topa Medel müdahale edemedi. Penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Rodallega, kaleci Karius’tan sıyrılarak boş ağlara yuvarladı ve durumu 1-0’a getirdi. İlk yarıyı golle kapatan Trabzonspor ikinci yarıyı da golle açmayı başardı. 47. dakikada Beşiktaş’ın kendi yarı alanının ortalarından kullandığı taç atışı sonrası baskıyla topu kapan Onazi’nin içeri girerken pasını çıkardığı Nwakaeme, ceza alanı ön çizgisinden mükemmel bir plaseyle topu köşeden ağlara yolladı 2-0’lık üstünlüğe ulaştı. Golden sonra ataklarını sıklaştıran Beşiktaş aradığı golü 57. dakikada buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası Caner’in yeniden içeri doldurduğu topa ön direkte Dorukhan hamle yaptı. İlk pozisyonda topu çizgiden çıkaran Onazi’ye çarpan top bu kez ağlara gitti: 1-2

67. dakikada Beşiktaş’ın yoğun baskısı sonrası Güven’in kaptığı topun ardından Gökhan, nefis bir pasla Dorukhan’ı buldu. Dorukhan’ın ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda top ağlara gitti durumu 2-2 oldu ancak Dorukhan’ın golü öncesi ilk pasta Lens’in ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı. Durum yeniden 2-1 oldu. Maç bitti gözüyle bakılırken 90+5’te sahneye Mustafa Pektemek çıktı ve golü ile maçın sonucunu 2-2 olarak belirledi. Maçın geri kalanında başka gol gelmeyince Vodefone Park’ta oynanan maçta Trabzonspor Beşiktaş’ı 2-2 yendi. Mücadeleyi izleyemeyen futbol severler için haberimizin içerisinde Beşiktaş Trabzonspor özeti yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR ÖZET İZLE

ATİBA TRABZONSPOR MAÇI İLE TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçıyla birlikte siyah-beyazlı takımın tarihine geçti.

Bordo-mavili rakip karşısında maça ilk 11'de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte 157. kez ligde Beşiktaş formasını giydi.

Atiba bu anlamda Beşiktaş'ta en fazla lig maçına çıkan yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Atiba'nın ardından 156 lig maçına çıkan Sivok ikinci, 145 lig maçına çıkan Holosko üçüncü ve 144 lig maçına çıkan Bobo dördüncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş'la ligdeki 157. maçına çıkmaya hazırlanan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde şu an kadar 36 maça çıktı. Beşiktaş forması altında Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da 11 karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş kariyerindeki 204. maçına çıkmış oldu.