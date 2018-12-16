Kadrosu 15’inci, kendisi 2’nci: Evkur Yeni Malatyaspor!

SÖZCÜ SKOR / Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında konuğu Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor, ligde 2. sıraya yerleşti. Erol Bulut ve öğrencileri ligde sessiz sedasız zirveye tırmanırken Süper Lig’in en mütevazı ekiplerinden biri olan ve uzun bir aradan sonra en üst ligde mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, olağanüstü bir başarıya imza atıyor.

Ligde geride kalan 16 maç sonunda 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan; 25 gol atıp, 15 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, Transfermarkt verilerine göre Süper Lig’de kadro değeri olarak toplam 18.6 milyon Euro ile 15. sırada yer alıyor.

Aynı zamanda yaş ortalaması olarak da ligin en genç dördüncü takımı olan Yeni Malatyaspor, 43 puanla 10. sırada yer aldı. Özellikle iç saha performansıyla öne çıkan Yeni Malatyaspor, 17 puanla Trabzonspor ve Medipol Başakşehir’le birlikte iç sahada en çok puan toplayan takım. Bu sezon deplasmanda da oldukça başarılı bir grafik çizen Bulut ve öğrencileri 11 puanla şu ana kadar ligin deplasmanda en çok puan toplayan 3. ekibi. Malatyaspor kulüp binasına kurşun sıkıldı! Adil Gevrek: `Gerekirse canımızı veririz` İlgili Haberi Oku Bu sezon kadroya katılan Danijel Aleksic ve Guilherme’den maksimum fayda alan Malatyaspor’da St. Gallen’den transfer edilen Aleksic, 15 maçta 6 gol ve 2 asist kaydederken Legia Varşova’dan kiralık olarak gelen Guilherme ise 14 lig maçında kaydettiği 3 gol ve 7 asist ile hücumda öne çıkan isimler olarak göze çarpıyor.

Takımın gol yükünü sırtlayan isim olan Khalid Boutaib ise bu sezon 4 gol ve 3 asist kaydederken geçen sezon 12 gol ve 3 asiste imza atarak Fas’la Dünya Kupası’nda forma giymiş ve 2-2 sonra eren maçta İspanya ağlarına bir gol yollamıştı.

Sağ bek Chebake, stoperler Arturo Mina ve Sadık Çiftpınar ve sol bekte Erkan Kaş ile kaleci Farnolle’den oluşan savunma hattına ek olarak Murat Yıldırım ve Adem Büyük’ün tecrübesi de takımın başarılı gidişatında kilit nokta olarak öne çıkıyor. Evkur Yeni Malatyaspor’un şampiyonluk yarışında ne kadar tutunabileceği merak konusu olurken lige renk kattıkları kesin. MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Anlatyaspor 2-0 Spor Toto Süper Lig 16.hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku