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Galatasaray’ın protesto cezaları birikiyor!
Galatasaray

Galatasaray’ın protesto cezaları birikiyor!

Galatasaray'da basın toplantısı protestosu, Medipol Başakşehir maçında da devam etti.

16 Aralık 2018 10:19

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalara çarptırılan Galatasaray, bu kararlara tepki olarak basın toplantılarına katılmamaya devam ediyor.

Medipol Başakşehir ile oynanan 16. hafta müsabakasında da bu tavrını sürdüren sarı-kırmızılı takım, şu ana kadar toplamda 140 bin TL para cezası aldı.

4 haftalık sessizlik

Fenerbahçe mücadelesinin ardından çıktığı 5 maçta yalnızca Kayserispor müsabakasında basın toplantısına katılım gösteren Galatasaray, geride kalan 4 haftada çıktığı maçlarda basın toplantısına ve yayıncı kuruluş röportajına katılmadı.

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında flaş röportaja futbolcu ve teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı 20 bin TL, basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı ise yine 20 bin TL para cezası alan sarı-kırmızılı kulüp, 14. haftada oynanan Beşiktaş mücadelesinde de aynı cezalara çarptırıldı.

15. haftadaki Çaykur Rizespor maçında ise bu kez aynı maddelerden dolayı 30’ar bin TL para cezasına çarptırılan sarı-kırmızılılar, şu ana kadar 3 haftada 140 bin TL para cezası almış oldu.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında da basın toplantısına ve yayıncı kuruluşa katılım göstermeyen Galatasaray’ın bu maçtan dolayı da PFDK’ye sevk edilmesi ve yine para cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Son güncelleme 10:19 | 16 Aralık 2018
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