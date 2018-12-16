Galatasaray Avrupa Ligi muhtel rakipleri kimler? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi öncesinde taraftarlar Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde eşleşme ihtimali olan takımları merak ediyor. Avrupa Ligi’nde final yükselmek isteyen 32 takım arasında yer alan Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nden gelen 8 takım arasında en yüksek puana sahip 4 takımdan biri olamadığı için Avrupa Ligi kura çekiminde seri başı takımlar arasında yer alamayacak. İşte, Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

GALATASARAY MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4’ü seri başı olacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’den grubu üçüncü sırada tamamlayan 8 takım arasında en yüksek puana sahip 4 takımdan biri olamadığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Galatasaray’ın muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi’nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

İnter, Napoli, Benfica, Valencia, Villereal, E. Frankfurt, Genk, Sevilla, D. Kiev, Chelsea, B. Leverkusen, Salzburg, Zenit, Arsenal, R. Betis D. Zagreb

Fenerbahçe`nin muhtemel rakipleri hangi takımlar? Avrupa Ligi kura çekimi... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kura çekimi ile rakipleri belirlenecek. Avrupa Ligi D grubunda Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi gruplarında lider olan takımların yanı sıra Şampiyon Ligi'de gruplarını üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım ile de eşleşme ihtimali bulunuyor. İşte, Fenerbahçe muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. İki temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.