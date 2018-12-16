Fuat Çapa’dan İsmail Kartal’a destek: ‘Suçu ne?’

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Açıklamada bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, ”Bugün en az 1 puanla dönmeyi istiyorduk. Çünkü moral olarak olsa bile barajın üzerinde kalmak istiyorduk. İlk devre rakibin bulduğu erken gol, onları istediği oyun şeklinde geliştirdi. Biz ise çok basit ve gereksiz, bireysel hatalar yaparak iki tane gol yedik. Rakibimizin çok pozisyon üreterek bulmuş olduğu gol değil. Sadece bizim gereksiz yere top kaptırmamızdan dolayı oldu. İkinci devre gayet iyi başladık özellikle ilk 10-15 dakika ama maalesef değerlendiremedik girdiğimiz pozisyonları. Biz bugüne kadar oynamış olduğumuz karşılaşmalarda mücadelemizde sahada birlikte hareket ederek sonuç alan bir takımız. Bugün biraz mücadeleden uzaktık bur bir gerçek. Oynama istediği ve arzusu vardı ama uzaktık. “ diye konuştu.

Çapa şöyle devam etti:

“İsmail Kartal neden gönderildi. Türkiye'de bazı gerçekleri söylediğiniz zaman kenara atılıyorsunuz. Burada İsmail hocanın ne suçu var. Adam olanı anlatıyor ve görevine son veriliyor. Bugüne kadar ben de zaman zaman kurbanı oldum bunun. Biz bildiklerimizi gerçeği söylemeye çalışacağız.”

İsmail Kartal `6 aydır ödeme yok` demişti, Ankaragücü listeyi yayınladı! MKE Ankaragücü, devre arasına kadar kulübün bünyesinde yer alan teknik ekiple müsabakalara çıkılacağını açıkladı. İlgili Haberi Oku