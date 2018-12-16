Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri hangi takımlar? Avrupa Ligi kura çekimi…

Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin üst turda karşılaşacağı rakibi merak eden taraftarlar Fenerbahçe’nin muhtemel rakiplerini araştıryor. UEFA Avrupa Ligi’nde yer aldığı D grubunu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe üst tura yükselmeye hak kazanmıştı. Grubu ikinci sırada tamamladığı için seribaşı takımlar arasında yer alamayan Fenerbahçe kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nden gelen en iyi 4 takım ve Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlardan biri ile eşleşecek. İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi muhtemel rakipleri…

FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Son 32 turu kura çekiminde, gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve 2018-19 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması sonuçlarına göre gruplarını 3. sırada tamamlayan takımların en iyi 4’ü seri başı olacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde grubunu ikinci sırada tamamladığı için seri başı takımlar arasında yer alamayacak. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ise; Avrupa Ligi’nde gruplarını ilk sırada tamamlayan 12 takım ve Şampiyonlar Ligi 3. sırada tamamlayan takımların arasından en çok puan toplayan 4 takım olacak.

İşte muhtemel rakipler;

İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia,

Villereal,

E. Frankfurt,

Genk,

Sevilla,

D. Kiev,

Chelsea,

B. Leverkusen,

Salzburg,

Zenit,

Arsenal,

R. Betis

Galatasaray Avrupa Ligi muhtel rakipleri kimler? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi grup aşamalarını 3. sırada tamamlayan Galasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi'nde rakibi kim olacak? İşte, Avrupa Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler ve Galatasaray muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek.

Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. İki temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek.

Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.