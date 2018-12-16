Eskişehirspor deplasmanda kayıp

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Adanaspor, kendi sahasında Eskişehirspor’u 2-0 yendi.

Bu arada, maç öncesi stat çevresinde her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hakan Ceylan, Mehmet Yıldırım, Sezgin Çınar

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Digao (Dk. 85 Berkan Yıldırım), Eren Keleş (Dk. 67 Gökhan Sazdağı), Yener Arıca, Ahmet Dereli (Dk. 33 Andaç Güleryüz), Feczesin, Bumba

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (Dk. 88 Kaan Gül), Mevlüt Çelik, Semih Güler, Furgan Polat (Dk. 61 Talha Erdoğan), Tolga Yakut (Dk. 75 Metehan Altunbaş), Alperen Kocabaş, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner

Goller: Dk. 9 Bumba, Dk. 41 Feczesin (Adanaspor),

Sarı kartlar: Dk. 58 Veli Kızılkaya, Dk. 78 Özkan Taştemur, Dk. 90+3 Feczesin (Adanaspor), Dk. 89 Cemali Sertel, Dk. 90 1 Semih Güler (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Dk. 74 Renan Diniz (Adanaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 9′ Adanaspor´da Eren sağ kanattan derine inerek topu ceza sahası içine ortaladı. Kaleci Ekrem’den seken topu iyi takip eden Vasile düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla gönderdi: 1-0

18′ Adanaspor’da Veli orta sahadan kazanılan serbast vuruşta kaleci Ekrem´in önde olduğunu görerek doğrudan kaleye aşırtma bir vuruş yaptı. Top üstten az farkla auta çıktı.

25′ Eskişehirspor atağında Fıratcan rakiplerini çalımlayarak ceza alanına girdi. Attığı sert şut sonrası top üstten auta çıktı.

GOL! 41′ Adanaspor’da Eren´in şutunda kaleci Ekrem´den dönen topu iyi takip eden Feczesin güzel bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0

53′ Eskişehirspor atağında orta sahada topla buluşan Mevlüt kaleci İrfan Can´ın önde olduğunu görünce bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci İrfan Can topu son anda parmaklarıyla dışarı attı.

57′ Adanaspor atağında sağ kanatta topu sürerek ilerleyen Andaç derine indi. Andaç´ın ceza sahasına ortaladığı top direk kaleye yöneldi. Kaleci Ekrem meşin yuvarlağı son anda çıkardı.

62′ Adanaspor´un kontra atağında solda topla buluşan Eren ceza sahasının sol çaprazından sert bir şut attı. Top az farkla auta çıktı.

73′ Sol kanattan hızlı çıkan Eskişehirli futbolcuyu ceza sahhası çizgisine yakın bir bölgede sert bir hareketle yere düşüren Renan, hakemin gösterdiği 2´nci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+2′ Adanaspor´un kontra atağında Gökhan hızla sol kanattan ceza sahası içine doğru topla ilerledi ve içeri girer girmez şutunu attı. Top kaleci Ekrem´de kaldı.