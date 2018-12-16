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MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Anlatyaspor 2-0
Futbol

MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor Anlatyaspor 2-0

Spor Toto Süper Lig 16.hafta maçında Yeni Malatyaspor evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

16 Aralık 2018 13:54

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Yeni Malatyaspor ile Antalyaspor karşılaştı. Seyircisi önünde etkili bir futbol ortaya koyan Yeni Malatyaspor Khalid Boutaib’in 16 ve 34’te attığı 2 golle 3 puanın sahibi oldu.

16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Diego’nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu’ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

34. dakikada Adem Büyük’ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib’e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin 67. dakikasında ev sahibi ekip 2-0 öndeyken Celutska’nın Eren Tozlu’ya teması sonrası saha bir anda karıştı. Yedek kulübelerinin de dahil olduğu tartışma sonrası hakem Mete Kalkavan VAR odası ile görüştü.

Yaklaşık 4 dakika süren tartışma sonunda Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar, Antalyaspor’dan ise Diego Angelo direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Olayların başlangıcında olan Celutska ise sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından 28 puana yükselen Yeni Malatyaspor maç fazlasıyla lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi. 26 puanda kalan Antalyaspor ise haftayı 5.sırada kapattı.

 

Son güncelleme 15:26 | 16 Aralık 2018
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