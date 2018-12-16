CANLI YAYIN: Liverpool Manchester United canlı izle! Devler karşı karşıya…

Jürgen Klopp önderliğinde ligin yenilgisiz takımı Liverpool, Mourinho’lu Mahchester United karşısında 3 puan mücadelesine çıkıyor. Bu sezon çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 yenilgi alan Manchester United, 16 maçta 13 galibiyet alan Liverpool karşısında sürpriz yapmak istiyor. Maç eksiği ile koltuğu Manchester City’e kaptıran Liverpool ise kazanarak yeniden koltuğunu devralmak istiyor. Futbol şöleni yaşatacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte karşılaşma hakkında detaylar ve Liverpool Manchester United canlı yayın bağlantısı…

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Aralık Pazar günü Anfield’de oynanacak ve saat 19:00’da başlayacak mücadele S Sport, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.