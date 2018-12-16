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CANLI YAYIN: Liverpool Manchester United canlı izle! Devler karşı karşıya…
İngiltere Premier Lig

CANLI YAYIN: Liverpool Manchester United canlı izle! Devler karşı karşıya…

Premier Lig'in 17. haftasında yenilgisiz yoluna devam Liverpool sahasında Manchester United'ı ağırlıyor. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Manchester United ise güçlü rakibi karşısında kazanarak rakiplerine gözdağı vermek istiyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyeler için Liverpool Manchester United canlı yayını haberimzde yer alıyor.

16 Aralık 2018 18:10

Jürgen Klopp önderliğinde ligin yenilgisiz takımı Liverpool, Mourinho’lu Mahchester United karşısında 3 puan mücadelesine çıkıyor. Bu sezon çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 4 yenilgi alan Manchester United, 16 maçta 13 galibiyet alan Liverpool karşısında sürpriz yapmak istiyor. Maç eksiği ile koltuğu Manchester City’e kaptıran Liverpool ise kazanarak yeniden koltuğunu devralmak istiyor. Futbol şöleni yaşatacak karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler Liverpool Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta merak ediyor. İşte karşılaşma hakkında detaylar ve Liverpool Manchester United canlı yayın bağlantısı…

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

LİVERPOOL MANCHESTER UNİTED SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

16 Aralık Pazar günü Anfield’de oynanacak ve saat 19:00’da başlayacak mücadele S Sport, S Sport Plus’tan canlı yayınlanacak.

Son güncelleme 18:10 | 16 Aralık 2018
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