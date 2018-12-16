Beşiktaş Trabzonspor canlı izle! CANLI YAYIN: BJK TS arasında yüksek gerilim…

Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u ağırlıyor. Son dönemde Ünal Karaman yönetiminde çıkışa geçen ve Galatasaray ile Fenerbahçe’yi yenmeyi başaran Trabzonspor iyi performansı Beşiktaş karşısında da gösterek 3 puanla sahadan ayrılan taraf olmak istiyor. Özellikle hucüm bölgesinde sıkıntı çeken Beşiktaş ise evinde seyircisinin desteğini alarak kazanmak istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler için aşağıda Beşiktaş Trabzonspor canlı yayın bağlantısı yer alıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

16 Aralık Pazar günü Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Maçın başında iki takım da duran toplarla etkili olmaya çalışıyor. Bu kez Trabzonspor sağ kanattan köşe vuruşu kazandı ancak onlar da bu vuruşta etkili bir pozisyon üretemedi. Dakika 3’te Beşiktaş’ın atağa çıkmak istediği anda Pereira’nın orta yuvarlağın kendi yarı alanına bakan diliminden uzaklaştırmak için vurduğu top kaleye yöneldi. Önde yakalanan Karius topu auta bırakmak isterken direğe çarptı. Top da direğin hemen yanından auta çıktı. Pozisyonla ardı ardına geliyor. Maçın 7. dakikasında Quaresma’nın sağ taç çizgisi üzerinden yaptığı ortaya ön direkte Güven Yalçın gelişine dokundu, top yan ağlarda kaldı. İlk 15 dakikada Beşiktaş bu anlarda atağa çıkmak isterken top kayıpları yapıyor, Trabzonspor da kaptığı toplarla etkili olmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

PEPE İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.

Pepe`den büyük jest! İspanyollar duyurdu... Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Pepe, siyah beyazlı takımdan ayrılmadan hemen önce Nevzat Demir Tesisleri'nde bazı personellerin maaşını ödemiş. İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR’DA HEDEF 3. GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi, hem de bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde yakaladığı çıkışla üst sıralarda kendine yer edinen bordo-mavililer, 16'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda yerini sağlamlaştırmayı, ayrıca bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçındaki 11'ini koruyarak Beşiktaş karşısına da aynı 11 ile başlaması bekleniyor.

FORVET HATTI BEŞİKTAŞ'I KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor. Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.