MAÇ SONUCU | Kayserispor Akhisarspor maçı 1-0 | Hikmet Karaman fırtınası!

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Teleset Mobilya Akhisarspor’u 1-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta sürpriz sonuçlara imza atan iki takımın mücadelesinde gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Kayserispor’un golünü 70. dakikada oyuna girdikten beş dakika sonra ağları havalandıran Asamoah Gyan kaydetti. Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Hikmet Karaman’ı geçiren Kayserispor, tecrübeli teknik adam yönetimindeki ikinci maçında da galibiyetle ayrılmayı başardı. Kasımpaşa deplasmanında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından Hikmet Karaman ile Teleset Mobilya Akhisarspor’u da deviren Kayserispor, düşme hattından uzaklaştı.

Hafta içinde Avrupa’daki son maçını oynayan ve Standart Liege ile 0-0 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi’ne 1 puanla veda eden Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor’a yenildi. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet ile dikkat çeken Teleset Mobilya Akhisarspor, bu mağlubiyetle düşme hattına yaklaştı.

İlk yarısı oldukça kısır geçen Kayserspor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçın son yarım saatine girilirken Hikmet Karaman’ın hamleleri geldi. Önce Bilal Başaçıkoğlu’nun yerine Varela’yı oyuna alan Hikmet Karaman, daha sonra da Umut Bulut’un yerine Gyan’ı sahaya sürdü. Hikmet Karaman’ın yaptığı bu iki değişiklik, etkisini göstermeye başladı. Varela’nın ortasına iyi yükselen Gyan, oyuna girdikten 5 dakika sonra takımını öne geçiren golü ağlara bıraktı.

Kalan dakikalarda her iki takımın da girdiği pozisyonlardan başka gol sesi çıkmayınca, Hikmet Karaman’ın öğrencileri üç puana uzanan taraf oldu.

İki haftadır aldığı galibiyetlerle puanını 18 yapan Kayserispor, 13. sıraya kadar yükseldi. 16 puanda kalan Teleset Mobilya Akhisarspor ise 15. sıraya geriledi.

“Sevgi ve ilgi alaka mükemmel”

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçı ardından yaptığı açıklamasında, şunları söyledi:

“Zor bir maçtı. Rakibimize saygı duyduk. UEFA kupasında 6 maçta çok şey geliştirdi. Cihat hoca ilk 11'ini buldu. Fenerbahçeyi yenmeleri tesadüf değil. Ligde her takım zor günler yaşayabilir. Kadrolar birbirine çok benzer. Aldığımız iki maç bize motivasyon, yönetime şehrimize birlik ve beraberlik sağlayacak bir adım. O kadar yapmamız gereken işler var ki. Şehir olarak birlikte hareket etmemiz gerekir. Futbol takımlarının ekonomik anlamda yaşadığı bir çok kriz oyunculara vuruyor. Teknik adamlara vuruyor. Sağlıklı bir takım ortaya çıkmıyor. İki maç kazandık diye ne teknik adam olarak göklerdeyim kaybetseydik ne de dipteydik. Futbolun dışında kalarak içeriği inceleme, önemli teknik adamları izleyerek gelişimimi devam ettirmeye çalıştım. Bu gün buraya geldim. Sevgi ve ilgi alaka mükemmel. Yapmamız olan o kadar çok iş var. Şehrimizin birinci derecede birleşmeye ihtiyacımız var. Buraya üçüncü gelişim ve şehir ile insanlar gelişmiş cepheler çoğalmış. Kayserispor lige renk veren bir takım. Bunu daha çok renklendirip futbolda söz sahibi olmak istiyoruz. Bizim bu takımı geliştirmemiz gerekiyor. İniş çıkış yaşamadan futbolda söz sahibi olma adına birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Hata yapacağız olabilir ama önemli olan ders çıkarmak ve doğruyu bulabilmek. Biz de çok çalışacağız.”

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Candaş Elbil

Kayserispor: Lung, Lopes, Kucher, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başaçıkoğlu (DK. 60 Varela), Chery, Deniz Türüç (Dk. 85 Levent Gülen), Umut Bulut (Dk. 70 Asamoah Gyan)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Sissoko, Serginho (Dk. 86 Bilal Kısa), Onur Ayık (Dk. 65 Regattin), Josue, Barbosa, Bokila (Dk. 65 Manu)

Gol: Dk. 75 Asamoah Gyan (Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 18 Vrsajevic (Akhisarspor), Dk. 72 Atila Turan, Dk. 87 Mensah (Kayserispor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

21′ Deniz Türüç’ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah’ın kafasından seken top Chery’nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29′ Orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery’in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

51′ Atila Turan’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği topa altıpas üzerinden yükselen Bilal Başaçıkoğlu’nun kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta gitti.

67′ Kayserispor yarı alanından aldığı topla sağ çaprazdan yarı alanına kadar giren Manu’nun şutunda meşin yuvarlağı kaleci Lung uzaklaştırdı.

70′ Deniz Türüç’ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içerisinde uygun pozisyonda, önce Umut Bulut peşinden de Şamil Çinaz topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL! 75′ Sol kanattan gelişen Kayserispor atağında topla buluşan Varela’nın sağ ayağı ile ceza alanına gönderdiği ortada, savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Asamoah Gyan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan filelerle buluştu: 1-0

81′ Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında rakiplerini çalımlayarak ceza alanına giren Mensah’ın pasında topla buluşan Lopes’in sağ çaprazdan kale kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+1′ Akhisarspor’un kazandığı kornerde kaleci Fatih Öztürk de kalesini terk ederek Kayserispor ceza sahasına girdi. Kullanılan kornerde uzaklaştırılan topu kapan Mensah’ın orta sahadan boş kaleye gönderdiği meşin yuvarlak auta gitti.