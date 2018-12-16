Beşiktaş Trabzonspor maçında Atiba Hutchinson tarihe geçti

Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Trabzonspor maçıyla birlikte siyah-beyazlı takımın tarihine geçti.

Bordo-mavili rakip karşısında maça ilk 11’de başlayan 35 yaşındaki futbolcu, bu maçla birlikte 157. kez ligde Beşiktaş formasını giydi.

Atiba bu anlamda Beşiktaş’ta en fazla lig maçına çıkan yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte Atiba’nın ardından 156 lig maçına çıkan Sivok ikinci, 145 lig maçına çıkan Holosko üçüncü ve 144 lig maçına çıkan Bobo dördüncü sırada bulunuyor.

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36 Avrupa maçına çıktı

Beşiktaş’la ligdeki 157. maçına çıkmaya hazırlanan Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde şu an kadar 36 maça çıktı. Beşiktaş forması altında Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da 11 karşılaşmaya çıkan Kanadalı oyuncu, Trabzonspor maçıyla birlikte Beşiktaş kariyerindeki 204. maçına çıkmış oldu.