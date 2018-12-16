İlk 11’ler belli oldu! Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 16. haftasında iki güçlü ekip, Beşiktaş Trabzonspor Vodefone Park’ta kozlarını paylaşacak. Ligin ilk yarısını üst sıralarda bitirmek isteyen iki ekibin hedefi kazanarak haftayı ilk 3 sıra içerisinde tamamlamak. Maça kısa bir süre kala Pepe ile yollarını ayıran Beşiktaş’ta Ryan Babel ve Enzo Roco’ın yanı sıra sakatlığı atlatan fakat antrenman eksiği bulunan Caner Erkin de forma giymemesi bekleniyor. Trabzonspor, Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz kadro dışı bırakılmasının ardından çıktığı 3 maçı da kazanmayı başardı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

16 Aralık Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak .

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR İLK 11

Beşiktaş: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Atiba, Ljajic, Lens, Quaresma, Güven

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega

PEPE İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş Kulübü, Portekizli futbolcu Pepe'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı yönetimle yaptığı görüşmenin ardından sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ndeki odasını da boşaltan Pepe, takım arkadaşlarıyla da vedalaştı. Portekizli oyuncunun 1-2 gün içerisinde Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi.

Pepe`den büyük jest! İspanyollar duyurdu... Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli yıldız Pepe, siyah beyazlı takımdan ayrılmadan hemen önce Nevzat Demir Tesisleri'nde bazı personellerin maaşını ödemiş. İlgili Haberi Oku

TRABZONSPOR’DA HEDEF 3. GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 3 maçını kazanan Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi, hem de bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Ligde yakaladığı çıkışla üst sıralarda kendine yer edinen bordo-mavililer, 16'ncı hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Trabzonspor bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürüp üst sıralarda yerini sağlamlaştırmayı, ayrıca bu sezon üçüncü derbi maçından da 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Vodafone Park'ta saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın, son oynanan ve 3-0 kazanılan Atiker Konyaspor maçındaki 11'ini koruyarak Beşiktaş karşısına da aynı 11 ile başlaması bekleniyor.

FORVET HATTI BEŞİKTAŞ’I KARA KARA DÜŞÜNDÜRÜYOR

Beşiktaş, Trabzonspor ile yapacağı önemli karşılaşma öncesi forvet hattında sıkıntı yaşıyor. Sezon başından beri bu bölgedeki sorunlarını gideremeyen siyah-beyazlı ekipte Vagner Love, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın ve Cyle Larin beklentileri karşılayamadı.

13 MAÇ 1 KEZ MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig’de yaptığı son 12 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 12 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.