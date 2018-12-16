Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’den üst tura yükselen 32 takım arasında yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri kura sonucu belli olacak. Futbol severler Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman merak ediyor. Topladığı 4 puanla Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Galatasaray, en iyi 4 takım arasına girmeyi başaramadı ve kura çekiminde seri başı olma hakkını kaybetti. Fenerbahçe de Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada tamamladığı için kurada seri başı takımlar arasında yer alamayacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım birbiriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nden üst tura çıkan 24 takımın yanı sıra aralarında Galatasaray'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım mücadele edecek. Avrupa Ligi kura çekimi 17 Aralık Pazartesi günü saat 15.00'te çekilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bu kura çekimi ile belli olacak. İki temsilcimiz kura çekiminde rakiplerini bekleyecek. Bilindiği üzere gruplarda mücadele eden Akhisarspor ise son maçlar öncesi üst tura çıkma şansını yitirmişti.

Fenerbahçe muhtemel rakipleri kimleri? Avrupa Ligi kura çekimi... Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kura çekimi ile rakipleri belirlenecek. Avrupa Ligi D grubunda Dinamo Zagreb'in ardından ikinci sırada yer alan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Avrupa Ligi gruplarında lider olan takımların yanı sıra Şampiyon Ligi'de gruplarını üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım ile de eşleşme ihtimali bulunuyor. İşte, Fenerbahçe muhtemel rakipleri... İlgili Haberi Oku

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KURADA SERİ BAŞI TAKIMLAR

İnter,

Napoli,

Benfica,

Valencia,

Villereal,

E. Frankfurt,

Genk,

Sevilla,

D. Kiev,

Chelsea,

B. Leverkusen,

Salzburg,

Zenit,

Arsenal,

R. Betis,

D. Zagreb