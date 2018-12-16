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Atiba Hutchinson: ‘Pes etmedik, elimizden geleni yaptık’
Beşiktaş

Atiba Hutchinson: ‘Pes etmedik, elimizden geleni yaptık’

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'la Trabzonspor 2-2 berabere kalırken Atiba Hutchinson maçın ardından, "İkinci yarıda oyundan düşmedik, pes etmedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta 2-2'lik bir skor ortaya çıktı" dedi.

16 Aralık 2018 22:54

Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Pes etmedik, elimizden geleni yaptık” dedi.

Yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli futbolcu şunları söyledi:

“İki takım için de önemli bir maçtı. İki takım da galibiyet için elinden geleni yaptı. Trabzonspor iyi bir formla geldi. Biz de UEFA Avrupa Ligi’nde elendikten, geçen hafta da ligde puan kaybettikten sonra tekrar bir reaksiyon vermek istiyorduk. İlk yarıda istediğimiz gibi performans ortaya koyamadık. İkinci yarıda oyundan düşmedik, pes etmedik. Elimizden geleni yaptık. Sonuçta 2-2’lik bir skor ortaya çıktı. Maçın tamamına bakarsak adil bir sonuç oldu, kötü sonuç olarak değerlendirmemek lazım.” 16 Aralık 2018 Şenol Güneş: `Yıldırım Demirören ile görüştüm ama...` Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor maçından sonra yaptığı basın toplantısında Pepe dışında bazı oyuncuların da takımdan ayrılacağını dile getirdi. Güneş ayrıca TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile görüştüğünü ancak milli takım dışında bir konuyla ilgili olduğunu belirtti İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:54 | 16 Aralık 2018
Atiba Hutchinson beşiktaş spor toto süper lig trabzonspor
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