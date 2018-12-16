Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’la Trabzonspor Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalırken maçta Trabzonspor’un ikinci golüne şık bir vuruşla imza atan Anthony Nwakaeme maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a attığı 2 golle yıldızlaştıktan sonra Beşiktaş maçını da boş geçmeyen Nwakaeme, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ne Beşiktaş için ne de bizim için kolay bir maç oldu. Sosa’nın çıkmasını beklemiyorduk, bu bizi zorladı. Sonrasında karşılıklı pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama olmadı” diye konuştu.

Attığı golün ardından yaşadığı sevinç anıyla ilgili de konuşan Anthony Nwakaeme, “Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra onu hatırlamalıyız ve şükretmeliyiz. Ben de bunu yaptım” ifadelerini kullandı. Beşiktaş Trabzonspor maçında Vodafone Park`ta duygusal anlar Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta iki hafta önce hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan unutulmadı. İlgili Haberi Oku

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