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Anthony Nwakaeme: ‘Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse…’
Trabzonspor

Anthony Nwakaeme: ‘Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse…’

Trabzonspor'un Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Anthony Nwakaeme maçtan sonra yaptığı açıklamada gol sevinciyle ilgili olarak, "Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra onu hatırlamalıyız ve şükretmeliyiz. Ben de bunu yaptım" dedi.

16 Aralık 2018 22:04

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş’la Trabzonspor Vodafone Park’ta 2-2 berabere kalırken maçta Trabzonspor’un ikinci golüne şık bir vuruşla imza atan Anthony Nwakaeme maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’a attığı 2 golle yıldızlaştıktan sonra Beşiktaş maçını da boş geçmeyen Nwakaeme, “Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ne Beşiktaş için ne de bizim için kolay bir maç oldu. Sosa’nın çıkmasını beklemiyorduk, bu bizi zorladı. Sonrasında karşılıklı pozisyonlar oldu. Kazanabilirdik ama olmadı” diye konuştu.

Attığı golün ardından yaşadığı sevinç anıyla ilgili de konuşan Anthony Nwakaeme, “Tanrı bizi bu dünyaya gönderdiyse, yaptığımız şeylerden sonra onu hatırlamalıyız ve şükretmeliyiz. Ben de bunu yaptım” ifadelerini kullandı. 16 Aralık 2018 Beşiktaş Trabzonspor maçında Vodafone Park`ta duygusal anlar Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta iki hafta önce hayatını kaybeden Beşiktaş taraftarı Mehmet Tutulkan unutulmadı. İlgili Haberi Oku

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Son güncelleme 22:04 | 16 Aralık 2018
Anthony Nwakaeme spor toto süper lig trabzonspor
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