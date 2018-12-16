Altınordu bir puana razı oldu

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Boluspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Ali Akkor
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Diarra, Umut Gündoğan (Dk. 61 Yusuf Emre Gültekin), İsmail Odabaşı, Akabueze, İshak Çakmak (Dk. 46 Sebahi), Mutlu Güller, Özgür Can Özcan (Dk. 83 Mustafa Batuhan Altıntaş), Dimov, Guido Koçer, Hayrullah Bilazer
Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), Alican Özfesli (Dk. 46 David Deniz Kılınç), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Recep Yemişci, Anıl Koç (Dk. 61 Hüseyin Atakan Üner)
Goller: Dk. 29 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 32 Akabueze (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 İshak Çakmak (Boluspor), Dk. 88 Mehmet Murat Uçar (Altınordu)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
10′ Ceza sahası içinde Akabueze'nin şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
22′ Guido'nun ceza sahası içine gönderilen hava topunda çektiği şutta top üst direkten döndü.
GOL! 29′ Ceza sahası içine gönderilen ortada topa yükselen Sefa Yılmaz'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
GOL! 32′ Mutlu'nun ceza sahası içine ortasında topa yükselen Akabueze'nin vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu takip eden Akabueze, ikinci pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
75′ Özgür Can Özcan'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.