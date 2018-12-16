Ahmet Ağaoğlu’ndan saldırı açıklaması: ‘Araştırma yapacağız’

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, deplasmanda Beşiktaş’la 2 – 2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Bizi mutlu eden bir sonuç değil” dedi.

Stattan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, maç öncesinde İstiklal Caddesi’nde çıkan olaylarla ilgili yöneltilen soruya, “Görüntüleri izlemedim. Ne olduğunu bilmiyorum, arkadaşlarımla araştıracağız. İstiklal Caddesi’nde bir eylem olduğunu duydum sadece. Fazla bir bilgim yok. Yarın açıklama yaparız” yanıtını verdi.

“BİZİ MUTLU EDEN BİR SONUÇ DEĞİL”

Karşılaşmanın skorunun kendilerini mutlu etmediği söyleyen Ağaoğlu, “Fazla söyleyebileceğim bir şey yok. 2-0’dan 2-2 bizi mutlu eden bir sonuç değil, üzgünüz. Şampiyonluk söylemleri için çok erken. Maç maç bakıyoruz önümüze. Kazanmamız gereken bir maçtı. Önümüzde Rizespor maçı var, eksiklerimiz var. Sosa sakatlığı olduğu yerden darbe aldı, maçı asla bırakmazdı. Devre arasında bunları telafi etme şansımız var. Şampiyonluğu soruyorsanız henüz önümüzde Rizespor maçı var” ifadelerini kullandı.

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“BURAK VE ONUR KONUSUNDA BİR GELİŞME YOK”

Onur ve Burak’ın süresiz olarak kadro dışı kaldığını ve bu konunun kapandığını belirten Ağaoğlu, “Göreve geldiğimden bu yana Burak soruluyor, şimdi de Onur eklendi. Yönetim kararıyla süresiz olarak kadro dışı kaldılar. Bu soruların manasını anlamıyorum. Bazı yayın organlarında şuraya buraya gidiyorlar deniyor. Yeşil ışık yakıldı deniyor. Bizim yeşil ya da kırmızı ışık yaktığımız yok. Verilen ve uygulanan bir karar var. Niye bu kadar soru soruluyor, büyütülüyor anlamıyorum. O konuda bir gelişme yok. Gelişme yaşandı bitti” şeklinde konuştu.

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