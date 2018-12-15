Zehra Güneş: ‘Dünyanın en iyisi olmak istiyorum’

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda 3. kez Dünya şampiyonu olan Vakıfbank'ta orta oyuncusu Zehra Güneş, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Dünyanın en iyi takımında oynadığını belirten Zehra Güneş, “Bizim için mükemmel bir duygu. Bize bırakılan başarı bayrağını böyle taşımak gurur verici. Bize verilen şansı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Altyapıdan gelen arkadaşlarım adına bize verilen şans için teşekkür ediyorum” yorumunu yaptı.

“Başarıya aç bir takımız”

Altyapıdayken kaldırılan kupaların hayalleriyle büyüdüklerini belirten Zehra, “Dünyanın en iyi ortalarından biri olmak istiyorum. Biz başarıya aç bir takım gibi çalışıyoruz. Bu hayalimin peşinden gitmek istiyorum. Bize altyapıda başarı aşılanıyor. Biz altyapıdayken, A takımın kaldırdığı kupaların hayalleriyle büyüdük” dedi. Dünya şampiyonu olan bir takım oyuncusunun hedefinin ne olabileceği sorusunu yanıtlayan genç sporcu, “Vakıfbank'ta çok mutluyum. Olabildiğimiz en iyi takımda oynuyoruz. Takım arkadaşlarımın desteklerini çok hissediyorum. Genç olarak bazen moral olarak maç içinde düşebiliyorum ama takımdan büyük destek alıyorum. Kelsey Robinson bana çok destek oluyor. Tüm takım arkadaşlarım dünyanın en iyi oyuncuları” dedi.

Dünya şampiyonu Vakıfbank`ın yıldızları Kelsey Robinson ve Ebrar Karakurt Sözcü SKOR`a özel açıklamalarda bulundu FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez zafere ulaşan Vakıfbank, genç kadrosuyla olağanüstü bir zafere imza atarken takımın ABD'li yıldız oyuncusu Kelsey Robinson ve olağanüstü yeteneğinin yanında oyuna olan tutkusuyla da Türk voleybolunun yıldız adaylarından Ebrar Karakurt, Sözcü SKOR'a özel açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku