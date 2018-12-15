Yüzme yarışında görünmez kaza

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkek Milli Takımı’nın sorumlusu Fatih Yıldırım, bu sabah yapılan eleme müsabakalarında talihsiz bir yarış geçirdiklerini söyledi.

Fatih Yıldırım, 4×50 metre karışık erkek takımının ilk sporcusu İskender Baslakov’un çıkışı sırasında sırt aparatının yerinden çıktığını ve sporcunun üzerine devrildiğini belirterek, “Buna rağmen tüm sporcularımız devam ederek yarışı tamamladı. Hakem kurulu özür diledi ve yarışımız tekrarlandı. Yarışı tek başımıza yüzdük. Tek başına final yüzmek, hele ki bayrak takımı olarak yüzmek çok daha zor.” ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrasında tek başına yüzen 4×50 metre karışık erkek takımı, finallere kalmayı 3 saliseyle kaçırdı.

Yıldırım, şampiyonayla ilgili yaptığı değerlendirmede ise bugüne kadarki en iyi dünya şampiyonasını geçirdiklerine dikkati çekerek, “Çin’in Hangzhou kentininde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 20 saat süren bir yolculuk sonrası geldik. Kıl payı kaçırdığımız, 3 saniyelerle, 7 saniyelerle kaçırdığımız finaller, yarı finaller var. Genel sıralamada hep ilk 20 içinde yer alıyoruz. İlk kez bir bayrak takımımız, dünya şampiyonasında final yüzdü.” şeklinde görüşlerini aktardı.

14. FINA Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın sona erecek.