Yiğithan Güveli’den kötü haber! Maçı tamamlayamamıştı…

Fenerbahçe’nin Spartak Trnava’ya deplasmanda 1-0 mağlup olduğu maçta sakatlanan Yiğithan Güveli, 83. dakikada yerini Deniz Yılmaz’a bırakmıştı. Oyun alanını sedye ile terkeden ve hastaneye götürülen genç yıldızdan kötü haber geldi…

Yiğithan’ın bugün yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda dizinde dış menüsküs yırtığı meydana geldiği tespit edildi ve artroskopik operasyonla menüsküs ameliyatı olduğu açıklandı. Tedavisine başlanan 20 yaşındaki oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli değil.

Yiğithan Güveli, Spartak Trnava maçında 6 top çalıp 3 atağı uzaklaştırırken; 5 başarılı uzun pas atıp %81,1 başarıyla pas yaparak takımın en iyisi olmuştu.

Yiğithan Güveli, Fenerbahçe A Takımı formasıyla 8 maça ilk 11'de başladı. Güveli’nin sakatlanarak oyundan çıktığı maç sayısı ise 6.

Fenerbahçe`de şok sakatlık! Yiğithan Güveli çıkmak zorunda kaldı... Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava'ya 1-0 mağlup olurken 83. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede sakatlık geçiren Yiğithan güveli oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku