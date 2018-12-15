Rıdvan Dilmen’den Başakşehir-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu hakkında yorum

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısını yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı ekibin penaltı pozisyonunu değerlendirdi.
Ev sahibi Başakşehir karşılaşmanın 18. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray ise 30. dakikada kazanılan penaltıyı Eren Derdiyok'un gole çevirmesiyle 1-1'lik beraberliği sağladı.
İşte Rıdvan Dilmen'in ilk yarı değerlendirmeleri...
"Heyecanlı bir maç. Başakşehir'in attığı gol hazırlanış bakımından çok güzel. Galatasaray geçen seneki Fenerbahçe maçını baz almış. Önde baskılı oynamıştı Fenerbahçe ve kazanmıştı. Galatasaray da TT Arena'da oynarcasına baskılı başladı. Bunun için fizik gücünüz iyi olacak. Buradan çıkarsa etkili olacak bir takımla oynuyorsunuz. Ki oldular da birkaç pozisyonda"
"Bir anda geçerlerse oyunun yönünü değiştirip, ki silahları bu. Ben 'VAR' hakemi olsam 'ararsan bulursun penaltısı' derler buna. Ayaktan verirdim ama orta hakem için gri bir pozisyon. Yoruma açık bir pozisyon.
"Bence herkes aynı fikirde. Mert'in ayak teması geldikten sonra topa dokunduğu için Ümit hoca belki ayakları görmedi, dokunuşu gördü. Ama 'VAR' da ayakları görüp hocasına yardımcı oldu. Penaltı üzerine izlersen penaltı pozisyon."
"Topa önce kaleci dokunsa sonra ayağa gelse tamam. Artık dünya futbolunda devrim gibi karar olduğunu görüyoruz. Bugün gündüz iki penaltı verildi Rize'de. Maçtan sonra hazırlıklı olsunlar. Bir alt lig, MHK'nin eğitti hakemler var ama 'VAR' yok. 'VAR' özellikle büyük kulüplerin aleyhinedir"
"Galatasaray'ın da kadrosu dönüyor geriye. Abdullah Avcı derhal Emre Belözoğlu'nu çıkarmalı. Stoperde Mahmut'u oynatmalı."
"Hoca da mecburen santraforsuz oyuna dönmek zorunda kaldı. Turunculu takım topu vermemeye, dilediği zaman pozisyona girecekmiş gibi oynandı. Galatasaray puan aldı. Başakşehir de bu pozisyonlar kaçar mı derken Onyekuru geldi aklına. Abdullah Avcı o yüzde 90+2'de oyuncu değiştirdi."
"Başakşehir organizasyonu iyi olan bir takım. Futbolun doğrularını oynayan bir takım. İki takımı izlediğiniz zaman aradaki 8 puan fark gözüküyor zaten."
"Galatasaray yorulmaya başlayınca dönen topları Başakşehir aldı. Hazırlık pası yaparak iki üç pozisyon buldular. Galatasaray hazırlanarak gelmedi. Kaybettiği toplara baskı yaparak kazandı. Bence hoca bunu özellikle istemiştir."
"Hoca bence Eren'i oyundan geç aldı. Feghouli bugün 3 mevkiide oynadı. Galatasaray'în bu ekonomik şartlarda çok kötü kadrosu yok. Şampiyonlar Ligi maçındaki basın toplantısından sonra Terim açıklama yapacağım dedi. Plan olarak da sadece santrafor değil birçok oyuncu alacaklarını mesajını verdi. Şu anda puanı 16 maçta 26. 16 çarpı 2 48. Çok ciddi bir puan kaybı var"
"Ali Koç'un Rize'deki konuşması belki seyircinin tansiyonunu düşürdü. Yabancı ağırlıklı takımlarda yabancılar belki bu tür şeyleri umursamayabilir ama yerliler daha fazla etkilenir. Bir tarafta Terim var. Sezon başından beri Maicon, Feghouli, Fernando ve Gomis ile başlayan bir süreç. Her ne kadar takımı seviyorum deseler de bu cümleleri cımbızlanır. Bu sözler oyuncuları üzer. Ben de futbolculuk yaptım'
"Beşiktaş Türkiye'nin son 2 yılda en çok para kazanan takımıyken Şenol hocayı burada biraz ayırdım. Şenol hoca Ümraniye'de neler olduğunu deklare etmedi. Oyunculara da tek kelime konuşmadı. Beşiktaş'taki durum bugün altyazılarda gördüğümüz durum. Pepe gibi oyuncuların ayrılmalarını da doğal karşılıyorum. Necip ile 3 ay idare edersin."