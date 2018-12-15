Rıdvan Dilmen’den Başakşehir-Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu hakkında yorum

"Ali Koç'un Rize'deki konuşması belki seyircinin tansiyonunu düşürdü. Yabancı ağırlıklı takımlarda yabancılar belki bu tür şeyleri umursamayabilir ama yerliler daha fazla etkilenir. Bir tarafta Terim var. Sezon başından beri Maicon, Feghouli, Fernando ve Gomis ile başlayan bir süreç. Her ne kadar takımı seviyorum deseler de bu cümleleri cımbızlanır. Bu sözler oyuncuları üzer. Ben de futbolculuk yaptım'