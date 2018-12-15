Puan durumu karıştı! Ligin zirvesini yarınki iki maç belirleyecek

Süper Lig'den şampiyonluk mücadelesi veren iki takım 16. hafta karşı karşıya geldi. Sonucu merak edilen Başakşehir Galataray maçı 1-1 sona erdi ve her iki takımda haftayı puan kaybı ile tamamladı. Haftayı ikinci sırada başlayan Kasımpaşa ise Konyaspor’a 3-2 yenilerek önemli bir avantajı yakalama şansını tepti.

Süper Lig’de pazar günü maçlarında ise puan durumunu yakından etkileyecek karşılaşmalar oynanacak. Başakşehir’in haftayı lider kapatmasının ardından gözler zirve yarışındaki diğer takımlara döndü. Yarın oynanacak Trabzonspor Beşiktaş ve Yeni Malatyaspor Antalyaspor maçları galiplerinin Süper Lig’de ikinci sıraya yükselme şansları bulunuyor. İşte, Süper Lig’de güncel puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE MAÇ PROGRAMI

14/12/2018 Göztepe 0 – 0Bursaspor

15/12/2018

Sivasspor 4 – 0 MKE Ankaragücü Çaykur Rizespor 1 – 1 Aytemiz Alanyaspor Atiker Konyaspor 3 – 2Kasımpaşa Başakşehir 1 – 1 Galatasaray

16/12/2018

Evkur Yeni Malatyaspor 13:30 Antalyaspor Kayserispor 16:00 Akhisar Belediyespor Beşiktaş 19:00 Trabzonspor

17/12/2018 Fenerbahçe 20:00 BB Erzurumspor