Okan Buruk: ‘Kendi kalemize gol atmadığımız kaldı!’

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk savunmada çok hata yaptıklarını dile getirerek, “Bizim için hayati bir maçtı. Maça iyi başladık, golü bulabilirdik, rakibi çok fazla kalemize getirmedik. Ama sonra çok hatalar yaptık, çok fazla top kaybettik. İkinci yarı yine penaltı kaçırarak başladık. İki takım da çok fazla pozisyona girdi ve 1-1 biten bir maç oldu.

Kazanmak istiyorduk, beraberlikten memnun değilim. Taraftara galibiyet tattırmak istiyorduk. Savunmada çok hata yapıyoruz, neredeyse kendi kalemize gol atmadığımız kaldı. Bir ara ondan da korktum. Sergen hoca da, ben de herhalde savunmalarımızdan memnun değilizdir. Üstteki hatla aramızda çok fazla bir puan farkı yok ama bugün kazansaydık güzel olacaktı” ifadelerini kullandı. MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Rizespor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Son haftaların en güzel maçlarından biri olan mücalede 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı. İlgili Haberi Oku