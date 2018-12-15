MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında merakla beklenen kritik maçta lider Medipol Başakşehir ile Galatasaray bir araya geldi. Ev sahibi ekip Başakşehir, kazanarak puan farkını açmak, Galatasaray’ın ise zirveden kopmamak istediği karşılaşma 1-1 sona erdi. Galatasaray puanını 26’ya yükseltirken lider Medipol Başakşehir 34 puana çıktı. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 8 maçın yalnızca birini kazanabildi.

Zirve mücadelesi veren tüm takımların dikkat kesildiği dev maçta Medipol Başakşehir’de savunmanın önemli isimlerinden olan Manuel da Costa kart cezası nedeniyle forma giyemedi. Savunmanın merkezinde Mahmut Tekdemir, Epureanu’nun yanında görev yaptı. Ev sahibi 18’de İrfan Can’la öne geçerken eşitliği 30’da Eren Derdiyok penaltıdan sağladı.

Galatasaray’da ise Fernando, Serdar ve Ndiaye’nin cezası tamamlandı ve üç isim de 11’de yer aldı. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba’nın yanı sıra cezalı Ryan Donk, takımdaki yerlerini alamadı. Ayrıca Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş’ın da yer alamadığı maçta Garry Rodrigues ikinci yarının başında sağ arka adalesindeki sertleşme nedeniyle oyundan çıktı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GALATASARAY

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEM: Ümit Öztürk

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, İrfan Can, Mossoro, Visca, Napoleoni, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Onyekuru, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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