Medipol Başakşehir evinde Galatasaray’a yine kaybetmedi!

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu maçla birlikte sarı-kırmızılı takıma karşı evindeki yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı 5’i lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere son 6 karşılaşmanın 4’ünü kazanırken, 1’er mağlubiyet ve galibiyet aldı. Abdullah Avcı’nın takımı bu müsabakalarda sarı-kırmızılı ağlara 16 gol bırakırken, kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Emre Belözoğlu`nu yakan pozisyon! Cezalı duruma düştü... Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor oynayacağı maçta cezalı duruma düştü. İlgili Haberi Oku Medipol Başakşehir’in, Galatasaray’a karşı oynadığı son 6 maçta aldığı sonuçlar sırasıyla şöyle:

Süper Lig (2018-2019): Medipol Başakşehir: 1 – Galatasaray: 1

Süper Lig (2017-2018): Medipol Başakşehir: 5 – Galatasaray: 1

Süper Lig (2016-2017): Medipol Başakşehir: 4 – Galatasaray: 0

Türkiye Kupası (2016-2017): Medipol Başakşehir: 2 – Galatasaray: 1

Süper Lig (2015-2016): Medipol Başakşehir: 0 – Galatasaray: 2

Süper Lig (2014-2015): Medipol Başakşehir: 4 – Galatasaray: 0 MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-1 Galatasaray Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ile devam etti. Heyecan dolu maçta iki ekip de 1-1'lik skorla birer puana razı oldu. Başakşehir 34, Galatasaray ise 26 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku