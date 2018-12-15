MAÇ SONUCU | Real Valladolid 2-3 Atletico Madrid | La Liga 16. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga 16. haftasında Real Valladolid ile karşılaşan Atletico Madrid, deplasmanda zor da olsa 3-2 galip geldi ve zirveyi takibini sürdürdü.

Maçın 26. dakikasında Nikola Kalinic’in golüyle 1-0 öne geçen Atletico Madrid, ilk golün asistini yapan Antoine Griezmann’ın 45+1. dakikadaki penaltı golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Ancak ikinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Valladolid, 57. dakikada önce Fernando Calero ile farkı 1’e indirdi, 63. dakikada Raul Niguez’in kendi kalesine attığı golle 2-2’lik beraberliği sağladı.

Ancak Atletico Madrid’in Fransız yıldızı Griezmann 80. dakikada sahneye çıktı ve takımını 3-2’lik üstünlüğe taşıyan isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Madrid deplasmanda kazanmayı bildi ve ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Atletico Madrid bu galibiyetle puanını 31 yaparken Real Valladolid 20 puanda kaldı.

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