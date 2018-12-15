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MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Everton | Premier Lig 17. hafta
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Manchester City 3-1 Everton | Premier Lig 17. hafta

Premier Lig'de Everton'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 3-1 mağlup etti. Milli futbolcu Cenk Tosun yedek kulübesinde başladığı maçta süre almadı

15 Aralık 2018 17:41

İngiltere Premier Lig’in 17. haftasında Manchester City, sahasında Everton’ı 3-1 yendi.

Şampiyonluk yarışında Liverpool’un gerisine düşen Manchester City, Etihad Stadı’nda ağırladığı Everton karşısında Gabriel Jesus’ın 22 ve 50. dakikalarda attığı golle 2-0 öne geçti.

Konuk ekibin 65. dakikada Dominic Calvert-Lewin ile farkı bire indirdiği maçta rakibine 69. dakikada Raheem Sterling ile yanıt veren Manchester ekibi, kalan bölümde skoru korudu ve haftayı üç puanla kapadı.

Manchester City’nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan, 90 dakika sahada kalırken, Everton’da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun yedek kulübesinde görev bekledi.

Bu galibiyetle puanını 44’e yükselten Manchester City maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Everton ise 24 puanda kaldı.

Son güncelleme 19:50 | 15 Aralık 2018
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