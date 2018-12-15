MAÇ SONUCU | Hannover 96 0-4 Bayern Münih | Bundesliga 15. hafta

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga 15. hafta karşılaşmasında Hannover 96’ya konuk olan Bayern Münih, müthiş mücadele sergilediği maçı 4-0 kazanmayı başardı.

Bu sezon lige kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda toparlanan Bayern Münih, Hannover 96 deplasmanında 2. dakikada Joshua Kimmich’in golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 29. dakikasında David Alaba durumu 2-0’a getirirken ilk yarı bu skorla sona erdi. İlk yarıda Hannover kalesine 16 şut çeken Bayern Münih, kalesinde sadece 2 isabetsiz şut gördü.

İkinci yarıda da oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan Münih, 53. dakikada Serge Gnabry ile 3-0’lık üstünlüğü sağlarken 62. dakikada Robert Lewandowski maçtaki gol perdesini kapatarak durumu 4-0 yaptı.

İkinci 45 dakikada da Hannover kalesine 17 şut çeken Münih, 8 isabet bulurken ev sahibi ekip ise sadece 1 şut çekebildi.

Bu sonuçla birlikte Münih puanını 30 yaparken son sıradaki Hannover ise 10 puanda kaldı.

Münih ligde bir sonraki maçında sahasında RB Leipzig’i ağırlarken Hannover 96 deplasmanda Freiburgile mücadele edecek.

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