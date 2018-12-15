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MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf 2-0 Freiburg | Bundesliga
Almanya Bundesliga

MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf 2-0 Freiburg | Bundesliga

Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf konuğu Freiburg'u 2-0 yenerken müsabakada atılan iki golün altında da milli futbolcumuz Kaan Ayhan'ın imzası vardı. Kaan kaydettiği iki golle üç puanı getiren isim oldu.

15 Aralık 2018 23:09

Almanya 1’inci Lig’in (Bundesliga) 15’inci hafta mücadelesinde Fortuna Düsseldorf, sahasında SC Freiburg’u konuk etti. Karşılaşma, Kaan Ayhan’ın attığı iki golle Düsseldorf’un 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

38 bin taraftar önünde oynanan maçta Kaan Ayhan,  55’inci dakikada attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 79’uncu dakikada yeniden sahneye çıkan Kaan Ayhan, kendisinin ve takımının ikinci gölünü attı.

Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen bir diğer milli oyuncu Kenan Karaman ise, ilk 11’de sahaya çıktığı maçta 70’inci dakikada yerini, Oliver Fink’e bıraktı. 15 Aralık 2018 MAÇ SONUCU | Real Valladolid 2-3 Atletico Madrid | La Liga 16. hafta İspanya La Liga 16. hafta karşılaşmasında Real Valladolid'e konuk olan Atletico Madrid 3-2 galip geldi ve zirve takibini sürdürmeyi başardı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:09 | 15 Aralık 2018
Almanya Bundesliga Fortuna Düsseldorf Kaan Ayhan SC Freiburg
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