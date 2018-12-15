MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 1-1 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig 16. hafta karşılaşmasında Rizespor, evinde Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor. Rize’de Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti.

Yüksek tempoda geçen mücadelede dakikalar 42’yi gösterirken konuk ekip Alanyaspor’da sağ kanattan Cenk Ahmet’in gönderdiği adrese teslim ortaya arka direkte bomboş vuruş şansı bulan Junior Fernandes’in yerden şutu kaleci Gökhan’ı geçti ve ağlarla buluştu.

İlk yarının geri kalan kısmında başka gol olmayınca konuk ekip Alanyaspor soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da iki takım çok hızlı başladı. İkinci yarıya erken golü bulmak isteyen ev sahibi Rizespor’un baskısı hakimdi. Dakikalar 49’u gösterirken Çaykur Rizespor’da Koray Altınay, rakip ceza alanı içinde Tzavellas’ın müdahalesi ile yerde kaldı ve Cüneyt Çakır, VAR uyarısı ile pozisyonu izlemek için kenara geldi. Cüneyt Çakır kenara gelip pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Rizespor’da Marwane Saadane penaltı için topun gerisine geldi ancak Haydar Yılmaz, köşeyi doğru tahmin ederek gole izin vermedi.

Kaçan penaltıdan 4 dakika sonra yani dakikalar 56’yı gösterirken ev sahibi Rizespor sağ kanattan Davide Petrucci’nin adrese teslim ortasına altı pas çizgisi üzerinde Vedat Muriqi kafa vuruşu ile bitirdi ve maça dengeyi getiren golü kaydetti.

Son haftaların en keyifli maçlarından biri olan Çaykur Rizespor – Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde dakikalar 77’yi gösterirken Lucas Villafanez, Brabec’in müdahalesi ile rakip ceza alanı içinde yerde kaldı ve Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Brabec, bu pozisyonda sarı kart ile cezalandırıldı. Alanyaspor’da penaltı için topun gerisine Junior Fernandes geldi ve bu defa kaleci Gökhan Akkan köşeyi doğru tahmin ederek penaltıyı çıkardı.

Mücadelenin geri kalan kısmında başka gol olmayınca takımlar sahadan 1-1’lik eşitlik ile ayrıldı.