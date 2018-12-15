MAÇ ÖZETİ: Başakşehir Galatasaray özet izle! Kritik maçta kazanan çıkmadı

Süper Lgi’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Başakşehir Galatasaray’ı ağırladı. Üç puan parolasıyla sahaya çıkan iki takımdan Başakşehir maçta gol perdesini açan taraf oldu. Başakşehir’i öne geçiren golü 18. İrfan Kahveci attı. Yayın gerisinde topu alan İrfan Can soluna çekti ve önünü boşaltıp vuruşunu yaptı, Serdar Aziz’in sırtını sıyıran top kaleci Muslera’yı da yanıltıp ağlara gitti. İlk golün 12 dakika sonrasında Galatasaray’ın golü geldi. VAR hakemleri pozisyonu yaklaşık 1 dakika boyunca inceledi ve penaltının kullanılmasını istedi. ren Derdiyok kalecinin soluna doğru yerden sert vurdu, Mert köşeyi tuttursa da topu çıkaramadı ve Galatasaray 30. dakikada 1-1 eşitliği yakaldı. İşte, Başakşehir Galatasaray özeti…

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY ÖZET İZLE

GALATASARAY 1 AYDIR BASIN TOPLANTISINA KATILMIYOR

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına herhangi bir isim katılmadı. Teknik Direktör Fatih Terim’in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ya da Ümit Davala, ligde üst üste 4 maçtır toplantılarda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sadece Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçında Yardımcı Antrenör Levent Şahin basın toplantısına katılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında da toplantıya katılmayan Galatasaray’a Profesyonel Disiplin Kurulu 30 bin TL para cezası vermişti. Beşiktaş ve Konyaspor maçlarından sonra katılmadıkları toplantılar için 20'şer bin TL ceza alan sarı-kırmızılılar toplamda 70 bin TL para cezası aldı.