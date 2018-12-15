Hollanda’da flaş Erwin Koeman iddiası: ‘Dönüş uçağında…’

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Hollandalı eski futbolcu ve yorumcu Johan Derksen, cuma akşamı “Veronica Insider” adlı televizyon programında flaş bir iddiada bulundu. Derksen, Fenerbahçe’de Erwin Koeman’a ayrılık haberini Spartak Trnava deplasmanından dönüşte uçakta verildiğini öne sürdü.

Koeman ve Fenerbahçe’nin ayrılığına da değinen Derksen, “Sanırım Erwin mutlu belki de kendisi daha önce istifa etmeliydi ama en azından tazminatını almış oldu. Kazansa kalma ihtimali var mıydı bilinmez ancak arkaplanda zaten Fenerbahçe başka bir antrenör ile görüşmekteydi” diye konuştu. Fenerbahçe`den Ersun Yanal açıklaması! İmza töreni... Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'ın imza töreniyle ilgili açıklama yaptı İlgili Haberi Oku