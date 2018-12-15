SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Yıldırım’dan flaş istifa açıklaması
Hollanda’da flaş Erwin Koeman iddiası: ‘Dönüş uçağında…’
Fenerbahçe

Hollanda’da flaş Erwin Koeman iddiası: ‘Dönüş uçağında…’

Fenerbahçe, Ersun Yanal'ı göreve getirirken Hollanda basınında flaş bir iddia yer aldı. Yorumcu ve eski futbolcu Johan Derksen, Erwin Koeman'a ayrılık haberinin Spartak Trnava deplasmanından dönüş uçağında verildiğini öne sürdü.

15 Aralık 2018 20:16

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER Hollandalı eski futbolcu ve yorumcu Johan Derksen, cuma akşamı “Veronica Insider” adlı televizyon programında flaş bir iddiada bulundu. Derksen, Fenerbahçe’de Erwin Koeman’a ayrılık haberini Spartak Trnava deplasmanından dönüşte uçakta verildiğini öne sürdü.

Koeman ve Fenerbahçe’nin ayrılığına da değinen Derksen, “Sanırım Erwin mutlu belki de kendisi daha önce istifa etmeliydi ama en azından tazminatını almış oldu. Kazansa kalma ihtimali var mıydı bilinmez ancak arkaplanda zaten Fenerbahçe başka bir antrenör ile görüşmekteydi” diye konuştu. 15 Aralık 2018 Fenerbahçe`den Ersun Yanal açıklaması! İmza töreni... Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'ın imza töreniyle ilgili açıklama yaptı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:16 | 15 Aralık 2018
Erwin Koeman Fenerbahçe spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe