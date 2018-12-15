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Galatasaray dört haftadır basın toplantısına katılmıyor!
Galatasaray

Galatasaray dört haftadır basın toplantısına katılmıyor!

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçının ardından basın toplantısına katılmadı. Sarı-kırmızılılar böylece ligde son 4 karşılaşmada da basın toplantısına gelmedi. Galatasaray katılmadığı 3 toplantı için toplam 70 bin TL para cezası aldı.

15 Aralık 2018 22:44

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısına herhangi bir isim katılmadı. Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olması nedeniyle maç sonrasında basın toplantılarına katılması beklenen Yardımcı Antrenörler Levent Şahin ya da Ümit Davala, ligde üst üste 4 maçtır toplantılarda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında Yardımcı Antrenör Levent Şahin basın toplantısına katılmıştı.

Geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor maçında da toplantıya katılmayan Galatasaray'a Profesyonel Disiplin Kurulu 30 bin TL para cezası vermişti. Beşiktaş ve Konyaspor maçlarından sonra katılmadıkları toplantılar için 20’şer bin TL ceza alan sarı-kırmızılılar toplamda 70 bin TL para cezası aldı. 15 Aralık 2018 Abdurrahim Albayrak `Farkı koruduk` dedi ve ekledi: `Bu konuşanlar...` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:44 | 15 Aralık 2018
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