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Fenerbahçe’den Ersun Yanal açıklaması! İmza töreni…
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Ersun Yanal açıklaması! İmza töreni…

Fenerbahçe Kulübü, Ersun Yanal'ın imza töreniyle ilgili açıklama yaptı

15 Aralık 2018 18:50

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktör Ersun Yanal’ın imza töreni ve basın toplantısının Salı günü yapılacağını açıkladı.

Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;

“Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00'te @ulkerstadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”

15 Aralık 2018 Fenerbahçe`de Ersun Yanal ilk antrenmanına çıktı! Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçı öncesinde yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Yanal antrenman öncesinde futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:08 | 15 Aralık 2018
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