Fenerbahçe’den Ersun Yanal açıklaması! İmza töreni…

Fenerbahçe Kulübü, yeni teknik direktör Ersun Yanal’ın imza töreni ve basın toplantısının Salı günü yapılacağını açıkladı.
Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.
İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama;
“Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00'te @ulkerstadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.”
Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın imza töreni ve basın toplantısı 18 Aralık Salı günü saat 14.00'te @ulkerstadyumu 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/67311xPLKh
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 15 Aralık 2018