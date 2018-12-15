Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Özdilek’ten flaş açıklama!

Süper Lig’de deplasmanda Bursaspor ve konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmalarından mağlubiyetle ayrılan mavi-beyazlı ekip, 16. sıraya geriledi.

Erzurum temsilcisi, alınan mağlubiyetler sonucu kaybedilen puanları telafi etmek için 17 Aralık Pazartesi deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçtan puan ya da puanlar alıp, çıkış yakalamak istiyor.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, yaptığı açıklamada, Süper Lig’in 15. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıda buldukları pozisyonlarla maçı koparma şanslarının olduğunu ancak ikinci yarıda takımın oyun kimliğinden uzaklaştığını dile getirerek, “Bireysel hareket etmeye çalıştık ve bu bizi sıkıntıya soktu. Oyunun hakkı bu değildi ama futbolda bunlar var. Bu geçişler olacaktır.” dedi.

“Kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışacağız”

Özdilek, ligin 16. haftasının alt sıraları ilgilendiren enteresan müsabakalara sahne olacağını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

“Takım olarak kaybettiğimiz puanları deplasmanda telafi etmek için çalışacağız. Fenerbahçe maçı bizim açımızdan da onlar açısından da zor bir müsabaka. Çünkü alt sıraları ciddi anlamda ilgilendiren bir maç. Bakıldığında az gol atan, çok gol yiyen bir görüntüleri var ama aynı şey bizim için de geçerli. Biz de çok pozisyon üreten bir takımız ama bitiricilikte çok etkili değiliz. Aynı sıkıntı Fenerbahçe için de görünüyor.”

Fenerbahçe’de teknik direktörlük görevine getirilen Ersun Yanal’ın bu maçtaki oyun planı konusunda değerlendirmeler yaptıklarını kaydeden Özdilek, şöyle devam etti:

“Hoca değişikliği pozitif anlamda etki eder mi etmez mi bilemem, bunu maça çıktığımızda göreceğiz. Ersun hocayı da bildiğimiz, tanıdığımız için neler değişebilir bunları da hayal etmeye çalışıyoruz. Deplasmanda oynamanın avantaj ve dezavantajları vardır. Biz avantajı lehimize çevirmek istiyoruz. Başından sonuna kadar oyunun içinde olmak istiyoruz. Koşu kalitemiz iyi, mücadele gücümüz yüksek. Onlar bizi değerli hale getirdi. Bundan ödün vermeden mücadele edeceğiz.”

“En önemli şey eksik kalmamak”

Mehmet Özdilek, takımının deplasmanda pozitif bir oyun profili çizdiğini, Fenerbahçe deplasmanına da puan ya da puanlar almak için gideceklerini söyledi.

Ligin önemli takımlarından olan rakiplerine karşı sonsuz saygı duyduklarını, aynı saygıyı da beklediklerini belirten Özdilek, “Ümit ederim ki kurduğumuz hayali orada gerçekleştiririz. Oradaki oyun planımızda değişkenlikler olabilir. Oyunun gidişatına göre muhakkak ki B planımız var. Oyun içerisinde A, B, C planınızın olması lazım. Sonraki hamleler nereye gideceğimizi belli edecek. Çalan düdükten sonra çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. En önemli şey bu tür müsabakalarda eksik kalmamak.” değerlendirmesinde bulundu.

Özdilek, rakiplerinin de en az kendileri kadar puanlara ihtiyacı olduğunu, istatistiklerin de bunu desteklediğini vurgulayarak, takım olarak savunma ve tercihleri doğru yaptıktan sonra Fenerbahçe maçından istedikleri sonucu alacaklarına inandığı dile getirdi.