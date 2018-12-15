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Erzurumspor’a yeni sponsor
BB Erzurumspor

Erzurumspor’a yeni sponsor

Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni sponsoru Anka Jeneratör firması oldu.

15 Aralık 2018 14:33

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Anka Jeneratör arasında göğüs reklamı anlaşması imzalandı.

Erzurum ekibi, 17 Aralık Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe maçına yeni sponsorun isminin yazılı olduğu formalarla çıkacak.

Anka Jeneratör’den yapılan açıklamada ise 2008 yılından itibaren yurt içi ve yurt dışına ürün pazarlayan firmalarının, Erzurumspor’un lig mücadelesine önemli destek sağlayacağı belirtildi.

Firmadan, yönetim kurulu başkanları Emrah Karadavut ve Bora Demir adına yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Kulüplerin ayakta kalmaları için sponsorluk gelirlerinin önemini biliyoruz. Anka Jeneratör olarak Erzurumspor ile bir iş birliği içine girdik. Umarım bu birliktelik iki taraf için de hayırlı olur. Hedefimiz, Türk sporuna katkı sağlamak.”

15 Aralık 2018 Fenerbahçe maçı öncesi Mehmet Özdilek`ten flaş açıklama! Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları maçın ligin alt sıralarını ciddi anlamda ilgilendiren maç olduğunu belirterek, maçın her iki takım açısından zor geçeceğini söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:33 | 15 Aralık 2018
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