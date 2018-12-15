Ersun Yanal

“Adam takım çalıştırmıyor, bayan arkadaşlarına göre antrenman programı yapıyordu. Bir bilgisayardır tutturmuş gidiyor. İşte benim de önümde bilgisayar var. Bilgisayarla şampiyonluk falan olmaz. Biz yönetim olarak zamanında paraları ödemesek, primleri vermesek, sen istediğin kadar çalış olmaz.” Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım (Ağustos-2014)

“Ersun Yanal ben olduğum sürece bu kulüpten içeriye giremez. Bak bu tribünler böyle yaparlar beni kızdırırlarsa 10 sene daha gitmem. Benimle uğraşmasınlar kongreye girerim ve kazanırım. Şimdi diyor ki ‘Ben ayrıldım…' Beni konuşturma; seni biz gönderdik biz. Öyle bilgisayarda yazıp çizmeyle olmuyor bu işler. Trabzon'a gitti bir kere bile ‘şike değildi' diyemedi. Bu kulüpte ahlaklı olan insanlar çalışır.” Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım (Nisan-2016)

“Ersun Yanal planlarımız arasında yok. Dün olmadı, bugün de olmadı. Ersun Yanal hocamız bizim planlarımızda yok. Uzun vadeli hedefler doğrultusunda yola çıktık. Şu an böyle bir şey yok. Ne kendisi ile konuştuk ne de konuşmayı planlıyoruz. Olmayacağını buradan söylüyorum. Bu sevdaya son vermenizi önemle rica ediyorum. Çünkü bunun pek bir faydası olmuyor.” Fenerbahçe Başkanı Ali Koç (Ekim-2018)

“Ailemize katılan Ersun Yanal'a yuvana hoş geldin diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz.” Fenerbahçe Kulubü (Aralık-2018)

Ersun Yanal'ın da Fenerbahçe'nin de işi gerçekten çok zor…

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