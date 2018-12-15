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Emre Belözoğlu’nu yakan pozisyon! Cezalı duruma düştü…
Medipol Başakşehir

Emre Belözoğlu’nu yakan pozisyon! Cezalı duruma düştü…

Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

15 Aralık 2018 21:03

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.

1-1 sona eren mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

4 sarı karta ulaşan Emre, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Tecrübeli futbolcu pozisyon sırasında Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Fernando ile tartışma yaşadı.

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Öte yandan Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Moldovalı, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

Son güncelleme 21:14 | 15 Aralık 2018
emre belözoğlu galatasaray Medipol Başakşehir
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