Emre Belözoğlu’nu yakan pozisyon! Cezalı duruma düştü…

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaştı.
1-1 sona eren mücadelede turuncu-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, 45. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
4 sarı karta ulaşan Emre, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Tecrübeli futbolcu pozisyon sırasında Galatasaray’ın orta saha oyuncusu Fernando ile tartışma yaşadı.
Öte yandan Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Alexandru Epureanu, Galatasaray karşısında gördüğü sarı kartla gelecek hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü. 4 sarı karta ulaşan Moldovalı, gelecek hafta takımının deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.