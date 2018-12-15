Christian Gentner’in babası, tribünde maçı izlerken hayatını kaybetti!

SKOR DIŞ HABERLER / Almanya Bundesliga takımlarından Stuttgart’ın tecrübeli futbolcusu Christian Gentner, Hertha Berlin maçında büyük bir acı yaşadı.

Ligin 15. haftasında sahasında Hertha Berlin’i ağırlayan Stuttgart, Mario Gomez’in attığı gollerle 2-1 galip gelirken konuk ekibin tek golü Maximillian Mittelstadt’tan geldi.

Ancak karşılaşma devam ederken gelen bir haber herkesi üzüntüye boğdu. Stuttgart’ın maça ilk 11’de başlayan kaptanı Gentner’in babası Herbert Gentner, karşılaşmayı tribünden izlerken fenalaştı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gentner’in babası kurtarılamazken kulüpten baş sağlığı mesajı yayınlandı.

Galatasaray`a men yaptırımı gelme ihtimali neredeyse sıfırlanmıştır Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Hakemi ve uzman hukukçu Av. Emin Özkurt, UEFA'nın İtalyan ekibi Milan'a Finansal Fair Play (FFP) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası ve ileriye dönük ihtar vermesinin, Galatasaray'a men cezası verilme ihtimalini büyük olasılıkla ortadan kaldırdığını savundu. İlgili Haberi Oku