SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Trump askerlerini Suriye’den çekiyor… İlk açıklamalar geldi
Cansu Özbay: ‘Zirvede kalmak için çok çalışacağız’
Diğer Sporlar

Cansu Özbay: ‘Zirvede kalmak için çok çalışacağız’

Vakıfbank’ın başarılı pasörü Cansu Özbay, en büyük hedeflerinin zirvede kalmak olduğunu söyleyerek “Bunun için de çok çalışacağız. Tüm kupalar için herkesten daha fazla mücadele etmeliyiz” dedi.

15 Aralık 2018 15:10

Çin’in Shaoxing kentinde düzenlenen 2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda zirveye çıkarak üst üste 2. kez, toplamda ise 3. kez Dünya Şampiyonu olarak bu alanda tarihe geçen Vakıfbank'ta pasör Cansu Özbay, İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye böyle bir kupayı getirdikleri için mutlu olduklarını belirten Cansu Özbay, “Bu kupayı kazandığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Zor bir turnuvaydı” dedi. Zirvede kalmak için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan genç oyuncu, “En büyük hedefimiz zirvede kalmak. Bunun için de çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Türkiye ligi de çok zor. Bu yıl bütün takımlar iyi. Herkesten çok çalışarak tüm kupalar için sahada elimizden gelenin daha fazlasını koyacağız” yorumunu yaptı. Sahada yaşadığı sevinç gösteriyle ilgili de konuşan Cansu, “İçimden geldiği gibi hareket ediyorum” açıklamasını yaptı.

“Çinli taraftarlar bizi çok destekledi”

Takım arkadaşı Ting Zhu'ya Çin'de gösterilen ilginin çok güzel bir şey olduğunu sözlerine ekleyen Cansu, “İnanılmaz bir duygu. Türkiye'de bile birçok fanı var. O taraftarlar bize de büyük ilgi gösterdi. Çinliler bize de inanılmaz destek verdi. Sürekli hediyeler getirdiler. Kendi evimizde gibi oynadık. Bütün tribünler sarı-siyahtı. Her maçta motive olduk. Kesinlikle bu gelen şampiyonlukta onların da büyük payı var” dedi.

15 Aralık 2018 Zehra Güneş: `Dünyanın en iyisi olmak istiyorum` Dünya şampiyonu olan Vakıfbank'ın genç oyuncularından Zehra Güneş, dünyanın en iyi takımında oynadığını söyleyerek “Dünyanın en iyisi olmak istiyorum” dedi. Zehra yaşanan şampiyonluk için de, “Bize bırakılan başarı bayrağını böyle taşımak büyük guru verici” diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:10 | 15 Aralık 2018
Cansu Özbey
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe