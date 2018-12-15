Başakşehir Galatasaray canlı izle! CANLI YAYIN: Kritik maçta 2 gol…

Süper Lig’in 16. haftasında Başakşehir Galatasaray’ı ağırlıyor. Ligde topladığı 33 puanla en yakın rakibine 7 puan fark atan ve lider Başakşehir, son haftalarda düşüşe geçen Galatasaray karşısında 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Eksik ve cezalı futbolcuları çok olan Galatasaray ise zirve yarışından uzaklaşmamak için Başakşehir'i deplasmanda devirmek istiyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbol severler için Başakşehir Galatasaray canlı yayın…

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BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir Galatasaray maçı 15 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY İLK 11

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic

Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Rodrigues, Feghouli, Eren

Medipol Başakşehir Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu! Spor Toto Süper Lig'de 16.haftanın en kritik maçlarından biri olan Medipol Başakşehir Galatasaray mücadelesinin VAR hakemi Barış Şimşek oldu. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM VE HASAN ŞAŞ CEZALI

Teknik direktör Fatih Terim ile antrenör Hasan Şaş, cezaları nedeniyle yarın da kulübede yer alamayacak. Ligdeki Fenerbahçe derbisinden sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim’e toplamda 10, Hasan Şaş’a ise 8 maç men cezası verildi. Terim, Süper Lig’de Kayserispor, Atiker Konyaspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti. Medipol Başakşehir müsabakasında da saha kenarında olamayacak tecrübeli teknik adamın 4 maç cezası kalacak. Hasan Şaş’ın ise Medipol Başakşehir mücadelesi haricinde 2 maçlık daha cezası bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek Başakşehir Galatasaray maçı VAR hakemi Barış Şimşek olacak. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat ve Kerem Ersoy yer alacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

GALATASARAY KAZANAMIYOR

Spor Toto Süper Lig’de çıktığı yedi maçta sadece bir galibiyet alabilen Galatasaray dört kez berabere kaldı, iki kez kaybetti ve sadece bir maç kazanabildi. Deplasmanda bu sezon yedi maça çıkan Galatasaray üç galibiyet ve dört mağlubiyet aldı.

GALATASARAY 3 İSİM GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da cezaları biten üç futbolcu Medipol Başakşehir'e karşı sahaya çıkabilecek. Sarı-kırmızılı ekipte Fenerbahçe derbisinden sonra 5 maç men verilen Badou Ndiaye, Atiker Konyaspor müsabakasından sonra 3 maç ceza alan Serdar Aziz ile sarı kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyen Fernando Reges, cezalarını tamamladı. Üç futbolcu da teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda forma giyebilecek.